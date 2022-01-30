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Форвард МЮ арестован за подозрение в изнасиловании

Карьера Гринвуда под угрозой
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:49
Форвард МЮ арестован за подозрение в изнасиловании
Мэйсон Гринвуд / Фото: Twitter

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован полицией Манчестера, сообщает The Sun.

Гринвуд подозревается в изнасиловании своей девушки, Харриэт Робинсон, которая выложила в сеть видео и фото побоев а также аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу.

В нынешнем сезоне Гринвуд провел за МЮ 24 матча, в которых забил 6 мячей и сделал 2 ассиста.

МЮ уже отстранил игрока от матчей и тренировок.

Петр Приходько
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Теги

Мэйсон Гринвуд Манчестер Юнайтед

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