Форвард «Реала» сломал нос и не сможет сыграть с «Шахтером»

Игрок перенес операцию и выбыл на несколько недель

Мариано Диас / фото - Gol

В матче 12-го тура Примеры «Реал» переиграл «Эльче» (2:1) благодаря дублю Винисиуса.

Впервые в сезоне на поле вышел доминиканский нападающий Мариано Диас, и сразу отличился голевой передачей.

Но в одном из эпизодов футболист неудачно приземлился лицом в газон и сломал нос.

Форварду уже сделали операцию, и теперь следующие 10 дней он проведет, занимаясь по индивидуальной программе. А после возвращения игрок какое-то время будет тренироваться в специальной защитной маске.

Уже в среду, 3 ноября мадридцы на «Бернабеу» примут донецкий «Шахтер».

Прошедший матч «сливочных» прошел без участия главной звезды Карима Бензема, который даже отсутствовал в заявке команды.