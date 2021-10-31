Дубль Винисиуса принес победу «Реалу» в большинстве над «Эльче»
Форвард «Реала» сломал нос и не сможет сыграть с «Шахтером»
Игрок перенес операцию и выбыл на несколько недель
15:27
Мариано Диас / фото - Gol
В матче 12-го тура Примеры «Реал» переиграл «Эльче» (2:1) благодаря дублю Винисиуса.
Впервые в сезоне на поле вышел доминиканский нападающий Мариано Диас, и сразу отличился голевой передачей.
Но в одном из эпизодов футболист неудачно приземлился лицом в газон и сломал нос.
Форварду уже сделали операцию, и теперь следующие 10 дней он проведет, занимаясь по индивидуальной программе. А после возвращения игрок какое-то время будет тренироваться в специальной защитной маске.
Уже в среду, 3 ноября мадридцы на «Бернабеу» примут донецкий «Шахтер».
Прошедший матч «сливочных» прошел без участия главной звезды Карима Бензема, который даже отсутствовал в заявке команды.
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