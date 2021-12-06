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Форвард «Руха» прооперирован в Бельгии. Он уже не сыграет в этом году

Без игрока Кучуку приходится обходиться уже четыре матча
Футбол Украинская Премьер-лига
16:25
Форвард «Руха» прооперирован в Бельгии. Он уже не сыграет в этом году
Даниил Кондраков / Фото - Рух Львов

Нападающий «Руха» Даниил Кондраков пропустил четыре последних тура УПЛ. Причиной стала травма игрока.

Футболист получил сильный ушиб пятки. Он был прооперирован в Бельгии. Начался курс реабилитации.

Возвращения Кондракова следует ожидать уже во время зимних сборов. В текущем сезоне форвард успел провести десять матчей за львовян.

В прошедшем туре УПЛ «Рух» сыграл вничью с «Ворсклой» (0:0).

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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