Форвард «Руха» прооперирован в Бельгии. Он уже не сыграет в этом году

Без игрока Кучуку приходится обходиться уже четыре матча

Даниил Кондраков / Фото - Рух Львов Нападающий «Руха» Даниил Кондраков пропустил четыре последних тура УПЛ. Причиной стала травма игрока. Футболист получил сильный ушиб пятки. Он был прооперирован в Бельгии. Начался курс реабилитации. Возвращения Кондракова следует ожидать уже во время зимних сборов. В текущем сезоне форвард успел провести десять матчей за львовян. В прошедшем туре УПЛ «Рух» сыграл вничью с «Ворсклой» (0:0).