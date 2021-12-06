«Рух» не забил пенальти и не смог дожать «Ворсклу» в большинстве
Форвард «Руха» прооперирован в Бельгии. Он уже не сыграет в этом году
Без игрока Кучуку приходится обходиться уже четыре матча
Даниил Кондраков / Фото - Рух Львов
Нападающий «Руха» Даниил Кондраков пропустил четыре последних тура УПЛ. Причиной стала травма игрока.
Футболист получил сильный ушиб пятки. Он был прооперирован в Бельгии. Начался курс реабилитации.
Возвращения Кондракова следует ожидать уже во время зимних сборов. В текущем сезоне форвард успел провести десять матчей за львовян.
В прошедшем туре УПЛ «Рух» сыграл вничью с «Ворсклой» (0:0).
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