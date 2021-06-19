Австрия лишилась полузащитника перед игрой с Украиной
Форвард сборной Австрии: «Не думаю, что мы будем играть на ничью с Украиной»
Матч состоится 21 июня
Фото: AFP
Нападающий сборной Австрии Кристоф Баумгартнер прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Украины на Евро-2020.
«На турнире один яркий момент следует за другим. Сейчас нас ждет финал, но перед первым матчем нервоза было больше. Сейчас это больше восторг и жажда игры.
Никто не подходит к матчам с расчетом, что обе команды устроит ничья. Я так не поступал никогда. На таком уровне, думаю, подобное невозможно. Обе команды будут стараться играть. В конечном счете, все определит, кто забьет больше мячей».
Игра состоится 21 июня.
Онлайн трансляция Украина – Австрия.