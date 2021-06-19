Форвард сборной Австрии: «Не думаю, что мы будем играть на ничью с Украиной»

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Нападающий сборной Австрии Кристоф Баумгартнер прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Украины на Евро-2020.

Никто не подходит к матчам с расчетом, что обе команды устроит ничья. Я так не поступал никогда. На таком уровне, думаю, подобное невозможно. Обе команды будут стараться играть. В конечном счете, все определит, кто забьет больше мячей».