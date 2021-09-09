Бойко: «Мы могли победить Чехию с большим счетом»
Форвард сборной Чехии: «Уже не верил, что мы забьем Украине»
Соперник сравнял счет на последних секундах встречи
10:45
Фото: sport.ua
Нападающий сборной Чехии Матей Выдра высказался о ничьей с Украиной (1:1) в товарищеском матче. Его слова приводит пресс-служба Федерации футбола Чехии.
«Уже не верил, что забьем, потому что у Тецла было два момента. Было и попадание в штангу. Слава богу, мы сравняли последним ударом. Не думаю, что мы провели плохой матч.
Мне понравился первый тайм. Жаль, мы не рискнули. Во второй половине мы прибавили в темпе, больше прессинговали, создавали проблемы для Украины. Били по воротам, которые вскрыли последним ударом»
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