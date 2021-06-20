Форвард сборной Дании: «Если не обыграем такую команду, как Россия, то не заслуживаем пройти дальше»

У датчан сейчас 0 очков, у россиян – 3

Юссуф Поульсен / Фото: Twitter

Форвард сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от матча с Россией в 3-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник.

Если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир».



Матч Дания – Россия состоится 21 июня.

Видео трансляция матча Дания – Россия.

Онлайн трансляция матча Дания – Россия.