Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Форвард сборной Дании: «Если не обыграем такую команду, как Россия, то не заслуживаем пройти дальше»

У датчан сейчас 0 очков, у россиян – 3
Футбол Евро-2020
15:47
Форвард сборной Дании: «Если не обыграем такую команду, как Россия, то не заслуживаем пройти дальше»
Юссуф Поульсен / Фото: Twitter

Форвард сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от матча с Россией в 3-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник.

Если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир».


Матч Дания – Россия состоится 21 июня.

Видео трансляция матча Дания – Россия.

Онлайн трансляция матча Дания – Россия.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Дании (футбол) сборная России (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-тренер московского «Спартака»: «Украина сейчас сильнее России»
Экс-тренер московского «Спартака»: «Украина сейчас сильнее России»
Футбол Евро-2020
19 июня 12:10
Официально. Эриксена выписали из больницы. Он перенес операцию
Официально. Эриксена выписали из больницы. Он перенес операцию
Футбол Евро-2020
18 июня 20:22
Эриксен – после прихода в сознание: ««Вот д*рьмо, мне только 29 лет»
Эриксен – после прихода в сознание: ««Вот д*рьмо, мне только 29 лет»
Футбол ЕВРО-2020
18 июня 09:32
Президент РФС – о кричалке Путин – ху### на Евро-2020: «Чистое хулиганство. Призываю UEFA разобраться в этом инциденте»
Президент РФС – о кричалке Путин – ху### на Евро-2020: «Чистое хулиганство. Призываю UEFA разобраться в этом инциденте»
Футбол Евро-2020
17 июня 23:13
1
Бельгия отыгралась с 0:1 и гарантировала себе место в плей-офф Евро-2020
Бельгия отыгралась с 0:1 и гарантировала себе место в плей-офф Евро-2020
Футбол Евро-2020
17 июня 21:10
Евро 2020. Дания проиграла Бельгии. Как это было
Евро 2020. Дания проиграла Бельгии. Как это было
Футбол Евро-2020
17 июня 20:52

Новости: Футбол

Ярмоленко: «Суркис звонит и спрашивает: «Погулял?». Я: «Да.» Он: «Штраф – 50 тысяч долларов»
Ярмоленко: «Суркис звонит и спрашивает: «Погулял?». Я: «Да.» Он: «Штраф – 50 тысяч долларов»
Украинские легионеры
17:59
Внук Лобановского получил работу в структуре «Динамо»
Внук Лобановского получил работу в структуре «Динамо»
Украинская Премьер-лига
17:50
Ярмоленко: «Если Суркисы позвонят и попросят вернуться в «Динамо» – я подумаю»
Ярмоленко: «Если Суркисы позвонят и попросят вернуться в «Динамо» – я подумаю»
Украинские легионеры
17:42
Шевченко: «Если в матче с Австрией думать о ничьей, то результата не будет»
Шевченко: «Если в матче с Австрией думать о ничьей, то результата не будет»
Евро-2020
16:30
Яремчук: «Каждый из нас хочет сыграть в плей-офф»
Яремчук: «Каждый из нас хочет сыграть в плей-офф»
Евро-2020
16:12
Шевченко – о защитнике сборной Украины: «К матчу с Австрией он готовиться не будет»
Шевченко – о защитнике сборной Украины: «К матчу с Австрией он готовиться не будет»
Евро-2020
16:03
Шаран: «Фаворита в матче Украина – Австрия нет»
Шаран: «Фаворита в матче Украина – Австрия нет»
Евро-2020
15:57
Форвард сборной Дании: «Если не обыграем такую команду, как Россия, то не заслуживаем пройти дальше»
Форвард сборной Дании: «Если не обыграем такую команду, как Россия, то не заслуживаем пройти дальше»
Евро-2020
15:47
Забарный: «Луческу открыл мне дорогу во взрослый футбол, благодаря ему я играю на Евро»
Забарный: «Луческу открыл мне дорогу во взрослый футбол, благодаря ему я играю на Евро»
Сборная Украины
15:44
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
14
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
14:30
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Турция. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Турция. Видео трансляция
21:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
«Украина футбольная»
TV
«Украина футбольная»
22 июня 00:15
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00