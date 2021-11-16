Форвард сборной Италии: «Нам нужно перезарядить батареи и быть готовыми к марту»

Италия не попала на чемпионат мира напрямую

Андреа Белотти / Фото: Football Italia

Форвард сборной Италии Андреа Белотти высказался о ничьей против Северной Ирландии (0:0) в отборе на чемпионат мира-2022 и попадание его команды в стыки. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Есть большая горечь и разочарование, потому что квалификация была в наших руках, но иногда футбол может так складываться. Это очень обидно. Нападающие должны взять на себя часть вины не только сегодня, но и за то, что мы не смогли реализовать свои шансы против Швейцарии. У нас было так много возможностей за последние несколько игр, и мяч просто не хотел попадать в ворота. К сожалению, владение мячом мало что значит, если мяч не попадает в сетку. На мой взгляд, это в значительной степени физическая проблема, поскольку у нас было так много травм, и мы играем практически два года без перерыва. Нам пришлось внести так много изменений, теряя игроков и вызывая других. Это знак, что нам нужно перезарядить батареи и быть готовыми к марту».

Напомним, в стыковых матчах уже есть 10 команд. Будет ли там Украина? Узнаем уже сегодня.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.