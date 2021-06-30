Форвард сборной Швеции: «Футбол – жесток, он многое дает, но еще больше забирает»

Украина выбила шведов из Евро-2020

Деян Кулусевски / Фото: Twitter

Нападающий сборной Швеции Деян Кулусевски высказался о вылете своей команды от Украины на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Не так мы хотели закончить чемпионат. Когда вчера смотрел матч Франции, сказал: «Футбол жесток». Сегодня был наш черед в этом убедиться. Футбол многое нам дает, но еще больше забирает.

В сборной я привык играть в середине поля, но готов играть там, где меня видит тренер. Сегодня наш штаб выбрал ту тактику, которая сработала. Нужно было сыграть компактно, единым блоком, потому что Швеция организованная команда».



Напомним, уже известны все пары 1/4 финала Евро-2020.