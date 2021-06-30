Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия 2:0 Окончен
22:00 Швеция - Украина 1:2* Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Форвард сборной Швеции: «Футбол – жесток, он многое дает, но еще больше забирает»

Украина выбила шведов из Евро-2020
Футбол Евро-2020
08:59
Форвард сборной Швеции: «Футбол – жесток, он многое дает, но еще больше забирает»
Деян Кулусевски / Фото: Twitter

Нападающий сборной Швеции Деян Кулусевски высказался о вылете своей команды от Украины на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Не так мы хотели закончить чемпионат. Когда вчера смотрел матч Франции, сказал: «Футбол жесток». Сегодня был наш черед в этом убедиться. Футбол многое нам дает, но еще больше забирает.

В сборной я привык играть в середине поля, но готов играть там, где меня видит тренер. Сегодня наш штаб выбрал ту тактику, которая сработала. Нужно было сыграть компактно, единым блоком, потому что Швеция организованная команда».


Напомним, уже известны все пары 1/4 финала Евро-2020.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Швеция – Украина Деян Кулусевски

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Матвиенко: «После поражения от Австрии у нас не было других вариантов, кроме как победить Швецию»
Матвиенко: «После поражения от Австрии у нас не было других вариантов, кроме как победить Швецию»
Футбол Евро-2020
09:59
Стали известны подробности о травме Беседина в матче со Швецией
Стали известны подробности о травме Беседина в матче со Швецией
Футбол Евро-2020
09:56
Золотой гол Довбика и сумасшедшая радость. Обзор исторической победы Украины над Швецией
Золотой гол Довбика и сумасшедшая радость. Обзор исторической победы Украины над Швецией
Футбол Евро-2020
09:47
Главный тренер сборной Швеции: «Это самый горький опыт в моей карьере»
Главный тренер сборной Швеции: «Это самый горький опыт в моей карьере»
Футбол Евро-2020
08:54
Шевченко: «Хочу поздравить всех с этим историческим моментом»
Шевченко: «Хочу поздравить всех с этим историческим моментом»
Футбол Евро-2020
07:59
Последней стала Украина. Все пары 1/4 финала Евро-2020
Последней стала Украина. Все пары 1/4 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
07:52

Новости: Футбол

Матвиенко: «После поражения от Австрии у нас не было других вариантов, кроме как победить Швецию»
Матвиенко: «После поражения от Австрии у нас не было других вариантов, кроме как победить Швецию»
Евро-2020
09:59
Стали известны подробности о травме Беседина в матче со Швецией
Стали известны подробности о травме Беседина в матче со Швецией
Евро-2020
09:56
Золотой гол Довбика и сумасшедшая радость. Обзор исторической победы Украины над Швецией
Золотой гол Довбика и сумасшедшая радость. Обзор исторической победы Украины над Швецией
Евро-2020
09:47
Форвард сборной Швеции: «Футбол – жесток, он многое дает, но еще больше забирает»
Форвард сборной Швеции: «Футбол – жесток, он многое дает, но еще больше забирает»
Евро-2020
08:59
Главный тренер сборной Швеции: «Это самый горький опыт в моей карьере»
Главный тренер сборной Швеции: «Это самый горький опыт в моей карьере»
Евро-2020
08:54
Шевченко: «Хочу поздравить всех с этим историческим моментом»
Шевченко: «Хочу поздравить всех с этим историческим моментом»
Евро-2020
07:59
Последней стала Украина. Все пары 1/4 финала Евро-2020
Последней стала Украина. Все пары 1/4 финала Евро-2020
Евро-2020
07:52
Довбик: «Сегодня не смогу уснуть, ночь будет длинная»
Довбик: «Сегодня не смогу уснуть, ночь будет длинная»
Евро-2020
07:20
Победный гол Довбика в ворота Швеции на 121-й минуте вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Победный гол Довбика в ворота Швеции на 121-й минуте вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Евро-2020
00:36
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
8
Все новости