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Форвард сборной Украины: «Болгария поможет нам подготовиться к матчу с Боснией»

Команда Петракова проведет товарищеский матч, а затем – официальный
Футбол Сборная Украины
14:29
Форвард сборной Украины: «Болгария поможет нам подготовиться к матчу с Боснией»
Фото: УАФ

Форвард сборной Украины Даниил Сикан высказался о грядущем товарищеском матче с Болгарией. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– Настроение хорошее всегда в сборной. Нас ждет очень важный матч, я думаю, что команда подготовлена, все в боевом настроении. Шансы очень большие, нам нужно просто выиграть.

- Что вы можете сказать о сборной Болгарии? Может играли с ними на юношеском уровне?

– На юношеском уровне играл, это всегда сильная команда. Думаю, что это хорошая команда, которая поможет нам подготовиться к игре с Боснией»


Украина сыграет с Болгарией в Одессе 11-го ноября. Против Боснии и Герцеговины «сине-желтые» сыграют 16-го ноября.

Петр Приходько
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