Форвард сборной Украины: «Болгария поможет нам подготовиться к матчу с Боснией»

Фото: УАФ

Форвард сборной Украины Даниил Сикан высказался о грядущем товарищеском матче с Болгарией. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

- Что вы можете сказать о сборной Болгарии? Может играли с ними на юношеском уровне?

– На юношеском уровне играл, это всегда сильная команда. Думаю, что это хорошая команда, которая поможет нам подготовиться к игре с Боснией»