Форвард «Севильи»: «У «Боруссии» был один шанс, и они забили»

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Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после ничьей с дортмундской «Боруссией» (2:2) в ответной встрече 1/8 финала. Слова форварда приводит пресс-служба UEFA.

«Мы разочарованы результатом. Мы играли очень хорошо. Честно говоря, нам просто не повезло. У них был один шанс, и они забили. Мы хотели пройти дальше. Нам не повезло, но я доволен тем, как билась команда. Мы сражались до последней секунды».

Напомним, в матче с «Севильей» форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд установил несколько личных достижений.