Срна: «Шахтер» вновь должен попробовать выиграть такой же трофей, как Кубок UEFA»
Форвард «Шахтера» отреагировал на сравнение с звездой «Манчестер Сити»
В текущем сезоне игрок начал показывать хорошую результативность
22 ноября 11:45
Фернандо / фото - Футбол 1/2/3
Нападающий «Шахтера» Фернандо отреагировал на сравнение с форвардом «Манчестер Сити» Габриэлем Жесусом:
«Это правда, что меня сравнивали с ним, когда я только начинал в «Палмейрасе». Но другая правда в том, что всех восходящих форвардов приравнивали к Габи. Он – ориентир, привёл «Палмейрас» к победе в чемпионате Бразилии, ведущий форвард сборной на протяжении многих лет.
Скажу больше, Жезус – мой кумир, я всегда восхищался его игрой. Надеюсь, смогу повторить его прекрасный путь.
Мы знакомы. Я был в структуре «Палмейраса», когда он там играл, а позже уже играл против него в Лиге чемпионов, когда он представлял «Манчестер Сити».
В кампании 21/22 футболист уже успел забить 7 голов и оформить один ассист за 11 матчей в футболке «горняков» – больше, чем за два прошлых сезона вместе взятых.
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