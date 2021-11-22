Форвард «Шахтера» отреагировал на сравнение с звездой «Манчестер Сити»

Фернандо / фото - Футбол 1/2/3

Нападающий «Шахтера» Фернандо отреагировал на сравнение с форвардом «Манчестер Сити» Габриэлем Жесусом:

Скажу больше, Жезус – мой кумир, я всегда восхищался его игрой. Надеюсь, смогу повторить его прекрасный путь.

Мы знакомы. Я был в структуре «Палмейраса», когда он там играл, а позже уже играл против него в Лиге чемпионов, когда он представлял «Манчестер Сити».