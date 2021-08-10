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Форвард «Шахтера»: «Постараемся победить «Колос» и порадовать болельщиков»

Начало игры – в 16:55
Футбол Украинская Премьер-лига
09:25
Форвард «Шахтера»: «Постараемся победить «Колос» и порадовать болельщиков»
Фото: ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Караганда Оралхан Омиртаев поделился ожиданиями пресс-службе клуба от ответного матча с «Колосом» в квалификации Лиги конференций.

«Поскольку Лига конференций — важное соревнование, подготовка к «Колосу» идет хорошо. Как видно по первой встрече, «Колос» — очень сильная и качественная команда. В ответном матче мы постараемся победить и порадовать болельщиков.

Конечно, как клуб, защищающий честь страны в Лиге конференций, каждый игрок должен чувствовать ответственность и выполнять свои обязанности. Поэтому настрой после последней встречи не пропал. Каким бы ни был противник, не следует терять мотивацию к победе.

Я сделаю все возможное, чтобы мы одержали победу над «Колосом» в ответной встрече».

Начало матча – в 16:55.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Колос».

Видео трансляция «Шахтер» – «Колос».

 

Андрей Усмонов
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Колос Шахтер Караганда

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