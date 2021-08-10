Тренер «Шахтера»: «Колос» – непростая команда. Они могут создать неприятности многим соперникам»
Форвард «Шахтера»: «Постараемся победить «Колос» и порадовать болельщиков»
Начало игры – в 16:55
Фото: ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Караганда Оралхан Омиртаев поделился ожиданиями пресс-службе клуба от ответного матча с «Колосом» в квалификации Лиги конференций.
«Поскольку Лига конференций — важное соревнование, подготовка к «Колосу» идет хорошо. Как видно по первой встрече, «Колос» — очень сильная и качественная команда. В ответном матче мы постараемся победить и порадовать болельщиков.
Конечно, как клуб, защищающий честь страны в Лиге конференций, каждый игрок должен чувствовать ответственность и выполнять свои обязанности. Поэтому настрой после последней встречи не пропал. Каким бы ни был противник, не следует терять мотивацию к победе.
Я сделаю все возможное, чтобы мы одержали победу над «Колосом» в ответной встрече».
Начало матча – в 16:55.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Колос».
Видео трансляция «Шахтер» – «Колос».
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