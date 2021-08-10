Форвард «Шахтера»: «Постараемся победить «Колос» и порадовать болельщиков»

Фото: ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Караганда Оралхан Омиртаев поделился ожиданиями пресс-службе клуба от ответного матча с «Колосом» в квалификации Лиги конференций.

Конечно, как клуб, защищающий честь страны в Лиге конференций, каждый игрок должен чувствовать ответственность и выполнять свои обязанности. Поэтому настрой после последней встречи не пропал. Каким бы ни был противник, не следует терять мотивацию к победе.

Я сделаю все возможное, чтобы мы одержали победу над «Колосом» в ответной встрече».