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Форвард «Шахтера» прооперирован и может успеть восстановиться к весне
Арендованный «Рухом» игрок пропустит зимние сборы
Андрей Борячук / Фото - Футбол 1/2/3
Львовский «Рух» вернется из отпуска 9 января 2022 года. На сборах команда недосчитается нападающего Андрея Борячука.
Арендованный у «Шахтера» игрок последние матчи пропустил из-за мышечной травмы. 17 декабря он был прооперирован.
На восстановление футболисту потребуется два месяца. Таким образом, можно ожидать возвращения нападающего ко старту весенней части сезона.
Ранее сообщалось, что «Рух» планирует выкупить Борячука у «Шахтера».