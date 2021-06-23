Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»

Вьюнник намерен пробиться в основу команды

Богдан Вьюнник / Фото: Twitter

Нападающий «Шахтера» Богдан Вьюнник рассказал о тренировках с Роберто Де Дзерби. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«Всю нашу кухню не могу рассказать. Но все стало намного быстрее, интенсивнее. Считаю, в следующем сезоне будем демонстрировать свой еще лучший футбол.

Сейчас время, когда ты должен доказывать, что достоин играть в основном составе «Шахтера».



Ранее стало известно, что новичок «Шахтера» Марлон уже тренировался с командой.