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Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»

Вьюнник намерен пробиться в основу команды
Футбол Украинская Премьер-лига
23 июня 20:40
Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»
Богдан Вьюнник / Фото: Twitter

Нападающий «Шахтера» Богдан Вьюнник рассказал о тренировках с Роберто Де Дзерби. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«Всю нашу кухню не могу рассказать. Но все стало намного быстрее, интенсивнее. Считаю, в следующем сезоне будем демонстрировать свой еще лучший футбол.

Сейчас время, когда ты должен доказывать, что достоин играть в основном составе «Шахтера».


Ранее стало известно, что новичок «Шахтера» Марлон уже тренировался с командой.

Петр Приходько
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