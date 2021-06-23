Защитник «Шахтера» рассказал, что играл с Педриньо в одной команде
Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»
Вьюнник намерен пробиться в основу команды
23 июня 20:40
Богдан Вьюнник / Фото: Twitter
Нападающий «Шахтера» Богдан Вьюнник рассказал о тренировках с Роберто Де Дзерби. Его слова приводит пресс-служба «горняков».
«Всю нашу кухню не могу рассказать. Но все стало намного быстрее, интенсивнее. Считаю, в следующем сезоне будем демонстрировать свой еще лучший футбол.
Сейчас время, когда ты должен доказывать, что достоин играть в основном составе «Шахтера».
Ранее стало известно, что новичок «Шахтера» Марлон уже тренировался с командой.
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