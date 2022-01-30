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Форвард «Шахтера» Сикан подписал контракт с немецким клубом – журналист
Но официальной информации пока нет
Даниил Сикан / Фото: Twitter
Украинский форвард «Шахтера» Даниил Сикан подписал контракт с немецкой «Ганзой», сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
«Сикан подписал контракт с «Ганзой».
«Ганза» занимает 14-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги.
Ранее стало известно, что Сикан покинул тренировочный лагерь «Шахтера» в Турции и отправился в Германию. «Ганза» подпишет игрока на правах аренды.
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