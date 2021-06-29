Форвард Швеции: «Шевченко был очень умным игроком»

Маркус Берг / Фото - UEFA

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг высказался о матче 1/8 финала Евро-2020 с Украиной. Также форвард вспомнил выступления главного тренера соперника Андрея Шевченко в бытность игроком. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Шевченко? Конечно, я видел, как он играл. Фантастический игрок что в «Милане», что в «Челси». Он всегда хотел забить и был очень умным игроком, который всегда был там, где нужно. Просто невероятный бомбардир!