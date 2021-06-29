Экс-игрок сборной Украины: «Швеция – не оптимальный вариант для «сине-желтых»
Форвард Швеции: «Шевченко был очень умным игроком»
Берг восхищался выступлениями наставника сборной Украины в бытность игроком
13:37
Маркус Берг / Фото - UEFA
Нападающий сборной Швеции Маркус Берг высказался о матче 1/8 финала Евро-2020 с Украиной. Также форвард вспомнил выступления главного тренера соперника Андрея Шевченко в бытность игроком. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.
Для большинства, возможно, мы являемся фаворитами, но мы очень уважаем соперников. Конечно, мы считаем, что можем победить эту команду, если покажем свою лучшую игру. Наша цель – поднять свою игру на уровень выше, чем в предыдущих матчах.Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 29 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
Шевченко? Конечно, я видел, как он играл. Фантастический игрок что в «Милане», что в «Челси». Он всегда хотел забить и был очень умным игроком, который всегда был там, где нужно. Просто невероятный бомбардир!
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