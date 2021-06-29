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Форвард Швеции: «Шевченко был очень умным игроком»

Берг восхищался выступлениями наставника сборной Украины в бытность игроком
Футбол Сборная Украины
13:37
Форвард Швеции: «Шевченко был очень умным игроком»
Маркус Берг / Фото - UEFA

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг высказался о матче 1/8 финала Евро-2020 с Украиной. Также форвард вспомнил выступления главного тренера соперника Андрея Шевченко в бытность игроком. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Для большинства, возможно, мы являемся фаворитами, но мы очень уважаем соперников. Конечно, мы считаем, что можем победить эту команду, если покажем свою лучшую игру. Наша цель – поднять свою игру на уровень выше, чем в предыдущих матчах.

Шевченко? Конечно, я видел, как он играл. Фантастический игрок что в «Милане», что в «Челси». Он всегда хотел забить и был очень умным игроком, который всегда был там, где нужно. Просто невероятный бомбардир!

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 29 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
Сергей Стаднюк
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Теги

Маркус Берг Швеция – Украина сборная Швеции (футбол)

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