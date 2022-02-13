Форвард «Тулузы»: «Мне пришлось покинуть чемпионат Украины из-за войны»

Рафаэл Ратао / Фото: ФК Заря

Бывший форвард «Зари» Рафаэль Ратао рассказал, почему не смог долго продержаться в УПЛ.

Будучи в Бразилии, я хотел найти вариант продолжения карьеры в Европе. «Заря» сделала предложение, и я хорошо там начал, забивал голы, но потом выбыл из строя из-за травмы.

Мне требовалось проявлять терпение, ведь я был практически один в стране, которая находилась на грани войны. Я думаю, что вооружённый конфликт в Луганске не утих по сей день. «Заря» переехала в Запорожье, и это было трудное время. По улицам ходили вооружённые люди. Солдаты предупреждали, чтобы мы как можно меньше выходили из дома.

Дома в Запорожье были не отремонтированы снаружи, потому что в любой момент могла начаться война, и всё было бы разрушено».