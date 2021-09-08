Форвард «Вереса» вскоре сможет вернуться на поле

Сергей Шестаков / Фото - Footboom

Нападающий «Вереса» Сергей Шестаков рассказал о процессе восстановления от травмы, выбившей его на два месяца. Слова футболиста приводит пресс-служба клуба.

Вообще в карьере у меня не было серьезных травм. Если и вылетал – то максимум на три недели. Не было такого, как сейчас, когда уже два месяца полноценно не тренируюсь с командой. Это первое столь сложное испытание.

Еще не успел адаптироваться полностью. Ведь не сыграл ни одной официальной игры. Не тренировался с командой, ведь получил травму на первой же тренировке после подписания контракта.

А что касается быта – и раньше был знаком с большинством футболистов. К тому же здесь играет мой брат. Живем рядом с большинством ребят, на одном микрорайоне. Поэтому часто видимся вне работы. Проблем вообще нет.