Форвард «Вест Хэма»: «Я не могу себе представить, что сейчас переживает Ярмоленко»

Антонио поддержал украинца, на родине которого идет война

Ярмоленко и Антонио / Фото: Getty Images

Форвард «Вест Хэма» Микаэль Антонио высказался о проходе своей команды в четвертьфинал Лиги Европы. Его цитирует пресс-служба «молотобойцев».

«Вест Хэм» никого не боится. Для нас не важно, с кем мы играем. Сейчас мы в четвертьфинале Лиги Европы, боремся за трофей. Мы здесь не только ради участия. Почему бы нам не выиграть турнир?

Андрей Ярмоленко такой крутой парень. Я не могу вообразить, что он переживает. Сейчас у него трудный период в жизни. Надеюсь, он сможет продолжать делать свою работу дальше».

Напомним, гол Андрея Ярмоленко стал решающий в ответном матче с «Севильей» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

Все участники четвертьфинала Лиги Европы.