Форвард «Вильярреала» – о «Динамо»: «Команда, которая опережает «Шахтер», вызывает уважение»
Морено высказался о грядущей встрече с киевлянами
Жерар Морено / Фото: Getty Images
Форвард «Вильярреала» Жерар Морено высказался о грядущей встрече с «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы сейчас не очень хорошо выступаем в чемпионате. Но это другой турнир. Нужно уважать своего соперника. «Динамо» – сильная команда из Лиги чемпионов. Завтра будут первые 90 минут нашего противостояния. Наша цель – пройти как можно дальше в плей-офф. Надеемся улучшить наши результаты, чтобы наша игра в Ла Лиге не влияла на нашу игру в Лиге Европы.
Сейчас мы переживаем из-за спада команды, но у нас есть игроки с большим потенциалом. Много работаем и хотим воплотить на поле наши наработки на тренировках. Хотим полностью выложиться в Лиге Европы и показать качественный футбол. Нам будет тяжело, играем на выезде с непростым соперником, но мы будем работать на результат.
Мы изучали соперника. Эта команда, которая идет первой в чемпионате, имеет хорошую защиту и хорошо развивает атаки. Команда, которая опережает «Шахтер», вызывает уважение».
В первом матче противостояния «Динамо» примет «Вильярреал» 11-го марта, начало – в 20:00.
Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал».
Комментарии 0