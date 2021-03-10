Форвард «Вильярреала» – о «Динамо»: «Команда, которая опережает «Шахтер», вызывает уважение»

Форвард «Вильярреала» Жерар Морено высказался о грядущей встрече с «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.

Сейчас мы переживаем из-за спада команды, но у нас есть игроки с большим потенциалом. Много работаем и хотим воплотить на поле наши наработки на тренировках. Хотим полностью выложиться в Лиге Европы и показать качественный футбол. Нам будет тяжело, играем на выезде с непростым соперником, но мы будем работать на результат.

Мы изучали соперника. Эта команда, которая идет первой в чемпионате, имеет хорошую защиту и хорошо развивает атаки. Команда, которая опережает «Шахтер», вызывает уважение».