«Манчестер Юнайтед» за один тайм разобрался с «Бернли»
Форвард «Вольфсбурга» Вегхорст перейдет в «Бернли»
Сумма трансфера составит 15 миллионов
13:13
Фото: mirror
Нападающий «Вольфсбурга» Воут Вегхорст перейдет в «Бернли».
За голландца заплатят 15 миллионов евро, сообщает The Mirror. Он будет заменой Крису Вуду, который ушел в «Ньюкасл».
За немцев голландец выступал с 2018-го года, когда покинул Нидерланды и перебрался из АЗ.
В 24 матчах этого сезона он забил семь мячей.
«Бернли» также работает над трансфером Аарона Рэмзи из «Ювентуса».
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