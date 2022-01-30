Форвард «Вольфсбурга» Вегхорст перейдет в «Бернли»

Сумма трансфера составит 15 миллионов

Фото: mirror

Нападающий «Вольфсбурга» Воут Вегхорст перейдет в «Бернли».

За голландца заплатят 15 миллионов евро, сообщает The Mirror. Он будет заменой Крису Вуду, который ушел в «Ньюкасл».

За немцев голландец выступал с 2018-го года, когда покинул Нидерланды и перебрался из АЗ.

В 24 матчах этого сезона он забил семь мячей.

«Бернли» также работает над трансфером Аарона Рэмзи из «Ювентуса».