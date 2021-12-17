«Ворскла» не отпустит Ризныка зимой
Форвард «Ворсклы» прооперирован после обидной травмы и пропустит два месяца
Степанюк не примет участия в зимней подготовке команды
Руслан Степанюк / Фото - ФК Ворскла
Нападающий «Ворсклы» Руслан Степанюк был прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист получил травму во время тренировки перед матчем со «Львовом» (1:1). Обследование показало наличие перелома левой ноги.
Сроки восстановления составят два месяца. Таким образом, Степанюк пропустит зимние сборы команды.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» не отпустит голкипера Дмитрия Ризныка зимой.
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