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Форвард «Ворсклы» прооперирован после обидной травмы и пропустит два месяца

Степанюк не примет участия в зимней подготовке команды
Футбол Украинская Премьер-лига
18:25
Форвард «Ворсклы» прооперирован после обидной травмы и пропустит два месяца
Руслан Степанюк / Фото - ФК Ворскла

Нападающий «Ворсклы» Руслан Степанюк был прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил травму во время тренировки перед матчем со «Львовом» (1:1). Обследование показало наличие перелома левой ноги.

Сроки восстановления составят два месяца. Таким образом, Степанюк пропустит зимние сборы команды.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» не отпустит голкипера Дмитрия Ризныка зимой.

Сергей Стаднюк
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Ворскла Руслан Степанюк

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