Форвард «Ворсклы»: «В Австрии дважды сталкивался с проявлением расизма»

Лука Ранжел / ФОТО: Ворскла

Форвард полтавской «Ворсклы» бразилец Лукас Ранжел высказался о жизни в Украине и о проявлении расизма в Европе.



Спасибо богу, ни с чем плохим на сегодня в Украине не сталкивался. Как уже говорил, в клубе ко мне тепло относятся. Я ни в чем не нуждаюсь. В Полтаве мою семью любят – узнают в городе, желают всего наилучшего. Это очень приятно».