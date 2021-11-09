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Форвард «Ворсклы»: «В Австрии дважды сталкивался с проявлением расизма»

Ранжел отметил, что в Украине ни с чем плохим не сталкивался

Футбол Украинская Премьер-лига
18:54
Форвард «Ворсклы»: «В Австрии дважды сталкивался с проявлением расизма»
Лука Ранжел / ФОТО: Ворскла

Форвард полтавской «Ворсклы» бразилец Лукас Ранжел высказался о жизни в Украине и о проявлении расизма в Европе.

«В Австрии дважды (сталкивался с проявлением расизма, - ред.). Мы живем в XXI веке, но по-прежнему эта проблема никуда не делась. Я стараюсь адекватно ее воспринимать. Точнее не реагировать. Понимаю, что это зависит от культуры человека, отсутствия воспитания. Люди разные, но человеческая природа-то одна – мы все едим, пьем, спим. Надеюсь, со временем эта проблема исчезнет.

Спасибо богу, ни с чем плохим на сегодня в Украине не сталкивался. Как уже говорил, в клубе ко мне тепло относятся. Я ни в чем не нуждаюсь. В Полтаве мою семью любят – узнают в городе, желают всего наилучшего. Это очень приятно».

Напомним, ранее Ранжел обвинил в расизме полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко.

Источник: fanday.net Карен Агабекян
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Ворскла Ранжел расизм

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