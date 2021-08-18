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Форвард «Вулверхэмптона»: «Мое возвращение после перелома черепа – чудо»

Мексиканец пропустил девять месяцев из-за тяжелой травмы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:11
Форвард «Вулверхэмптона»: «Мое возвращение после перелома черепа – чудо»
Рауль Хименес / Фото - Вулверхэмптон

Нападающий «Вулверхэптона» Рауль Хименес рассказал о своем восстановлении после серьезной травмы черепа. Слова мексиканца передает Goal.

У меня был перелом черепа и началось кровоизлияние в мозг. Требовалась срочная операция. Врачи проделали отличную работу. Они сразу же рассказали мне, чем я рискую.

Восстановление после перелома черепа заняло больше времени, чем предполагалось изначально. Чудо, что мне вообще удалось вернуться на поле.

Помню, как мы прибыли на стадион на тот матч. Помню, как оставил свои вещи в раздевалке и вышел посмотреть на поле. После мы вернулись в раздевалку. И больше я ничего не помню.

Следующее воспоминание о том, как я очнулся в больнице. Но я даже не думал, что мне придется завершить карьеру. Была такая вероятность, но я был уверен, что вернусь.

Напомним, Хименес неудачно столкнулся с Давидом Луисом в матче против «Арсенала» в Ноябре 2020 года (2:1). Форвард восстанавливался девять месяцев.

Сергей Стаднюк
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Теги

Вулверхэмптон Рауль Хименес травмы

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