Форвард «Вулверхэмптона»: «Мое возвращение после перелома черепа – чудо»

Рауль Хименес / Фото - Вулверхэмптон

Нападающий «Вулверхэптона» Рауль Хименес рассказал о своем восстановлении после серьезной травмы черепа. Слова мексиканца передает Goal.

Восстановление после перелома черепа заняло больше времени, чем предполагалось изначально. Чудо, что мне вообще удалось вернуться на поле.

Помню, как мы прибыли на стадион на тот матч. Помню, как оставил свои вещи в раздевалке и вышел посмотреть на поле. После мы вернулись в раздевалку. И больше я ничего не помню.

Следующее воспоминание о том, как я очнулся в больнице. Но я даже не думал, что мне придется завершить карьеру. Была такая вероятность, но я был уверен, что вернусь.