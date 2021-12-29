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Форварду «Александрии» требуется провести еще две операции

Гринь начнет процесс восстановления не ранее чем через месяц
Футбол Украинская Премьер-лига
16:57
Форварду «Александрии» требуется провести еще две операции
Сергей Гринь / Фото: пресс-служба Александрии

«Александрия» столкнулась с большим количеством травм игроков в осенней части сезона-2021/22.

Форвард александрийцев Сергей Гринь, который получил повреждение в матче с «Ворсклой» (1:2), еще нескоро вернется на поле. Рассчитывалось, что нападающему нужно будет провести две операции, но стало известно, что Гриню потребуется три хирургический вмешательства. На днях Сергею сделают в Германии вторую операцию, а еще одну нужно будет провести через месяц. Только после этого форвард может начать процесс восстановления.

Напомним, что в том же матче травму получил и лидер «Александрии» Кирилл Ковалец.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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