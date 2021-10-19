Невилл: «Салах может стать лучшим в мире»
Фостер: «Салах – один из лучших игроков мира в данный момент»
Голкипер «Уотфорда» оценил игру нападающего «Ливерпуля»
07:25
Бен Фостер / фото - football365.com
Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер оценил игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и назвал его общую черту с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Фостера цитирует портал Daily Mail:
«Будучи вратарем, ты думаешь: «Господи, не дайте ему пробить». Роналду, например, находясь на ударной дистанции, может отправить мяч вверх и вниз, в левый угол и в правый.
Увидев это лично с близкого расстояния, нельзя не согласиться с Клоппом, что Салах – один из лучших игроков мира в данный момент».
Бен Фостер вспомнил об игре против форвардов Диего Косты и Луиса Суаерса.
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