Фото. Как игроки сборной Украины наблюдали за матчем прямых конкурентов по группе

Команда также провела тренировочную сессию

фото - УАФ

Сегодня, 13 ноября, сборная Украины провела на НСК «Олимпийском» тренировку в рамках подготовки к отборочному матчу чемпионата мира 2022 против сборной Боснии и Герцеговины, сообщает официальный сайт УАФ.





Кроме занятий игроки также в раздевалке наблюдали за игрой прямых конкурентов по группе за второе место – Боснии и Герцеговины и Финляндии. Скандинавы в меньшинстве одержали победу.





Боснийцы потеряли шансы на выход в плей-офф квалификации ЧМ-2022, поэтому играть в последнем туре против «сине-желтых» будут без сильной мотивации.

Подопечные Петракова проведут еще одну тренировку в воскресенье, после чего вылетят в Боснию на матч, который состоится 16-го ноября.

От игры с боснийцами будет зависеть будущее Петракова у руля сборной Украины.