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France Football назвал лучшего молодого футболиста 2021

Ранее игрок уже получил награду Golden Boy
Футбол В Европе
29 ноября 21:49
France Football назвал лучшего молодого футболиста 2021
Педри / фото - FC Barcelona

На церемонии France Football в Париже был назван обладатель Kopa Trophy – награды лучшему молодому футболисту мира.

Им стал хавбек «Барселоны» и сборной Испании Педри.

Полузащитник обошел в голосовании Букайо Сака, Мэйсон Гринвуда, Джамала Мусиала, Джуда Беллингэма и Нуну Мендеша.

В сезоне 20/21 в составе «блаугранас» игрок выиграл Кубок Испании

Игрок вместе со сборной Испании дошел до полуфинала Евро-2020 и до финала Лиги наций. Вместе с олимпийской национальной командой он взял золотые медали в Токио.

Ранее полузащитник уже получил звание лучшего молодого футболиста по версии Tuttosport – награду Golden Boy.

Также Педри вошел в топ-30 номинантов на «Золотой мяч».

Павел Харченко
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