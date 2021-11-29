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France Football назвал лучшего молодого футболиста 2021
Ранее игрок уже получил награду Golden Boy
Педри / фото - FC Barcelona
На церемонии France Football в Париже был назван обладатель Kopa Trophy – награды лучшему молодому футболисту мира.
Им стал хавбек «Барселоны» и сборной Испании Педри.
Полузащитник обошел в голосовании Букайо Сака, Мэйсон Гринвуда, Джамала Мусиала, Джуда Беллингэма и Нуну Мендеша.
В сезоне 20/21 в составе «блаугранас» игрок выиграл Кубок Испании
Игрок вместе со сборной Испании дошел до полуфинала Евро-2020 и до финала Лиги наций. Вместе с олимпийской национальной командой он взял золотые медали в Токио.
Ранее полузащитник уже получил звание лучшего молодого футболиста по версии Tuttosport – награду Golden Boy.
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