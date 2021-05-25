Де Бур – об игре с Гибралтаром: «Это был антифутбол. Я устал от встречи и рад, что матч уже позади»
Франк де Бур: «Выиграем у Украины со счетом 3:1, у Австрии – 2:1»
Наставник Нидерландов – о предстоящих матчах группового раунда Евро-2020
Франк Де Бур / Фото - the42.ieГлавный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур в интервью Voetbalzone заявил, что его команда уверенно обыграет сборную Украины.
Ваши ожидания от первых двух матчей?
«Сборную Украины обыграем со счетом 3:1, а сборную Австрии – 2:1. Думаю, после первых двух туров мы обеспечим себе выход в плей-офф».
А потом проиграете третью игру Северной Македонии?
«Нет, мы выиграем со счетом 3:0. Может быть разумнее занять второе место в группе. Ведь если мы станем первыми в группе, то выйдем на кого-то из группы смерти – Францию, Португалию или Германию».
Напомним, Нидерланды сыграют на Евро-2020 в одной группе с Австрией, Украиной и Северной Македонией.
Матч Украина – Нидерланды состоится 13 июня в Амстердаме. Начало – в 22:00.
Накануне сборная Австрии назвала окончательную заявку на Евро-2020.
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