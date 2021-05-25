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Франк де Бур: «Выиграем у Украины со счетом 3:1, у Австрии – 2:1»

Наставник Нидерландов – о предстоящих матчах группового раунда Евро-2020
Футбол Евро-2020
20:58
Франк де Бур: «Выиграем у Украины со счетом 3:1, у Австрии – 2:1»
Франк Де Бур / Фото - the42.ie
Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур в интервью Voetbalzone заявил, что его команда уверенно обыграет сборную Украины.

Ваши ожидания от первых двух матчей?

«Сборную Украины обыграем со счетом 3:1, а сборную Австрии – 2:1. Думаю, после первых двух туров мы обеспечим себе выход в плей-офф».


А потом проиграете третью игру Северной Македонии?

«Нет, мы выиграем со счетом 3:0. Может быть разумнее занять второе место в группе. Ведь если мы станем первыми в группе, то выйдем на кого-то из группы смерти – Францию, Португалию или Германию».


Напомним, Нидерланды сыграют на Евро-2020 в одной группе с Австрией, Украиной и Северной Македонией.

Матч Украина – Нидерланды состоится 13 июня в Амстердаме. Начало – в 22:00.

Накануне сборная Австрии назвала окончательную заявку на Евро-2020.
Владимир Кириченко
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Теги

Франк де Бур сборная Нидерландов (футбол)

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