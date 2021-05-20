«Барселона» хочет обменять Гризманна
Франк Райкард может возглавить «Барселону»
Жоан Лапорта активно ищет замену для Рональда Кумана
20 мая 16:27
Райкард / фото - FC Barcelona Noticias
Руководство «Барселоны» всерьез рассматривает кандидатуру Франка Райкарда на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.
По слухам, лидеры раздевалки «каталонцев» хорошо относятся к возможному назначению специалиста, тренировавшего клуб в период с 2003 по 2008 год.
Пока что Лапорта до конца не уверен в будущем Кумана в клубе, поэтому рассматривает все возможные варианты.
Сам 58-летний специалист приостановил тренерскую деятельность в 2013 году. Его последней командой была сборная Саудовской Аравии.Напомним, ранее сообщалось про намерения каталонцев пригласить Ханса-Дитера Флика.
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