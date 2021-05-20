Франк Райкард может возглавить «Барселону»

Жоан Лапорта активно ищет замену для Рональда Кумана

Райкард / фото - FC Barcelona Noticias

Руководство «Барселоны» всерьез рассматривает кандидатуру Франка Райкарда на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.

По слухам, лидеры раздевалки «каталонцев» хорошо относятся к возможному назначению специалиста, тренировавшего клуб в период с 2003 по 2008 год.

Пока что Лапорта до конца не уверен в будущем Кумана в клубе, поэтому рассматривает все возможные варианты.

Сам 58-летний специалист приостановил тренерскую деятельность в 2013 году. Его последней командой была сборная Саудовской Аравии.