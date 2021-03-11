Франков: «Динамо» победит «Вильярреал» со счетом 1:0»

Украинский журналист Артем Франков сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал».

- «Динамо» борется в трех турнирах - на сколько хватит команды?

- Все зависит от понимания Мирчи Луческу, насколько ресурс команды ограничен или не ограничен. Если ограничен, то в каком месте, потому что ни один тренер не будет выступать самоубийцей в этом вопросе. Понятно, что у нас есть исторический шанс выиграть чемпионство и мы обязательно должны им воспользоваться. И этот шанс намного ближе, чем победа в Лиге Европы.

- Если «Динамо» будет играть без Виктора Цыганкова - это будет ощутимой потерей?

- Это ослабит наш атакующий потенциал, но команда, которая претендует на чемпионство в своей стране, на определенный класс, не вправе ссылаться на потерю одного футболиста.

Для Цыганкова матч с «Вильярреалом» - еще лучше возможность показать себя, чем игра с «Брюгге», но - увидим, как оно будет.

- Опыт Мирчи Луческу может стать для «Динамо» ключевым в этом противостоянии?

- Уверен, что Мирча Луческу уже пересмотрел как минимум восемь матчей «Вильярреала» в этом сезоне. Впоследствии будет 10-12. Возможно, я его недооцениваю и он пересмотрит гораздо больше. Уверен, что он сделает все и даже больше, чтобы вычислить возможные слабые места «Вильярреала» и пытаться их использовать