Франков: «Комитет по стадионам запретил проведение матчей на стадионе имени Лобановского»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков сообщил в своем Telegram-канале, что комитет УАФ по стадионам запретил проведение матчей на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Журналист напомнил, что на арене проводил свои домашние матчи донецкий «Олимпик».

Внимание, агентурная информация! На этот раз он, следует отметить, далеко не единогласно – еще не у всех окончательно съехала крыша на почве зализывания заднего прохода руководству Федерации, на виртуальном заседании постановил: запретить проведение матчей УПЛ на киевском стадионе «Динамо» им Лобановского. Формальная причина: все из мешка, от безопасности, до качества поля.

Вопрос не в том, что именно на этот стадион почему-то перебрался матч «Колос» – «Шахтер».

Вопрос не в том, что это лобовой удар по «Олимпику», которому тупо некуда деваться.

Вопрос не в том, что здесь же играли «Агробизнес» и «Десна».

Вопрос не в том, что «Динамо» потратило черт-те сколько на подогрев и подготовку, а теперь частично сумело возместить эти средства – за счет аренды...

Вопрос в том, что это тупая, как глава этого комитета ФФУ, месть. Любой прекрасно знает, что при строгой проверке нам придется закрыть все стадионы в стране – недостатки отыщутся, было бы желание, особенно если сделать акцент на определенных вещах».