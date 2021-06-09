Франция рискует потерять нападающего перед Евро

Травма в товарищеском матче может здорово подкосить французов

Карим Бензема и Килиан Мбаппе / фото - Goal

В контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Франции уверенно обыграла Болгарию.

Тем не менее, была здесь и ложка дегтя: на 38-й минуте травму получил форвард французов Карим Бензема. Но, как сообщает пресс-служба национальной команды, повреждение не несет серьезного характера.

Матч с болгарами шел под диктовку французов. Эффектным ударом через себя счет открыл Антуан Гризманн, а вышедший вместо Карима Оливье Жиру, поставил точку в матче дублем.

Напомним, «Реал» продлит контракт с Бензема.