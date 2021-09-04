Матч Украина – Франция могут посетить более 52 тысяч человек
Франция – самый частый соперник в истории сборной Украины. Статистика встреч между командами
«Сине-желтые» и «галльские петухи» играли между собой 11 раз
4 сентября 12:42
Фото: УАФ
Вашему вниманию статистика встреч между сборными Украины и Франции, ее приводит пресс-служба УАФ.
Команды сыграли между собой 11 матчей, Франция победила в 6-ти случаях, 4 раза команды играли вничью, лишь раз побеждала Украина (2:0 в 2013-м году в отборе на ЧМ-2014).
Разница мячей – 22-7 в пользу сборной Франции.
Отметим, что именно от Франции Украина потерпела крупнейшее поражение в своей истории (1:7). Кроме того, ни с кем Украина не встречалась столь часто, как с Францией – 11 матчей. На втором месте сборная Литвы, с которой у Украины 10 матчей. Сегодняшняя встреча станет 12-й между Украиной и Францией.
Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Францией.