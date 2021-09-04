Франция – самый частый соперник в истории сборной Украины. Статистика встреч между командами

«Сине-желтые» и «галльские петухи» играли между собой 11 раз

Фото: УАФ

Вашему вниманию статистика встреч между сборными Украины и Франции, ее приводит пресс-служба УАФ.

Команды сыграли между собой 11 матчей, Франция победила в 6-ти случаях, 4 раза команды играли вничью, лишь раз побеждала Украина (2:0 в 2013-м году в отборе на ЧМ-2014).

Разница мячей – 22-7 в пользу сборной Франции.

Отметим, что именно от Франции Украина потерпела крупнейшее поражение в своей истории (1:7). Кроме того, ни с кем Украина не встречалась столь часто, как с Францией – 11 матчей. На втором месте сборная Литвы, с которой у Украины 10 матчей. Сегодняшняя встреча станет 12-й между Украиной и Францией.

Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Францией.

Онлайн трансляция матча Украина – Франция.