Франция снова переломила ход матча, став вторым победителем Лиги наций в истории

На мяч Ойарсабаля ответили Безнзема и Мбаппе

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В финале Лиги наций сборная Франции добыла волевую победу над Испанией.

Все основные события матча пришлись на второй тайм. Счет мог открывать Тео Эрнандес, однако попал в перекладину. И тут же последовал голевой ответ от Ойарсабаля.

Правда, спустя лишь две минуты Бензема восстановил равновесие. А Мбаппе вывел уже «Ле Бле» вперед. Испанский вингер мог оформить дубль, отложив конец встречи. Но чудо-сейв Льориса спас подопечных Дидье Дешама.



Франция стала вторым в истории победителем турнира. Первый титул завоевала Португалия.

Лига наций, финал

Испания – Франция 1:2

Голы: Ойарсабаль, 64 – Бензема, 66, Мбаппе, 80

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Эрик Гарсия, Алонсо, Сарабия (Пино, 61), Родри (Форнальс, 84), Ферран Торрес (Мерино, 84), Бускетс, Ойарсабаль, Гави (Коке, 75).

Франция: Льорис, Эрнандес, Варан (Упамекано, 43), Кунде, Павар (Дюбуа, 80), Погба, Тчуамени, Кимпембе, Гризманн (Верету, 90), Мбаппе, Бензема.

Предупреждения: Ляпорт – Погба, Кунде, Мбаппе