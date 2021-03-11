Францию и Украину рассудит немецкая бригада арбитров
Первый матч отбора ЧМ-2022 пройдет без зрителей
Фото: dfb.de
Стали известны арбитры матча 1-го тура группового этапа отбора ЧМ-2022 Франция – Украина.
Главный судья: Тобиас Штилер. Ассистенты: Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Четвертый рефери: Кристьян Дингерт. (Все – Германия)
Делегат FIFA: Тибо де Гендт (Бельгия). Судейский наблюдатель: Луис Медина Канталехо (Испания)
Встреча состоится 24 марта в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что встреча Франция – Украина пройдет без зрителей.
Предыдущий матч сборных Франции и Украины состоялся в начале октября и завершился разгромом.
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