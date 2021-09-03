Французские СМИ предсказали, что героем матча против Украины станет 25-летний вингер

Кингсли Коман / фото / фото - Getty Images

Французские СМИ считают, что героем завтрашнего матча отбора на ЧМ-2022 против Украины станет Кингсли Коман. 25-летний хавбек мюнхенской «Баварии» в последнее время страдал от травм, но издание 20minutes уверено, что сейчас пришло время для вингера.

Но вот сейчас у него есть шанс избавиться от своеобразного Дамоклова меча, висящего над ним в сборной. Травма Мбаппе очистила сцену для Комана и его качества дают все, для того, чтобы он блеснул в матчах с Украиной и Финляндией. Вспомним нокаутирующий мощный удар Кингсли, отличные смены темпа и, главное, ответственность по отношению к возникающим моментам. Посмотрим на него в Киеве...»