Французские СМИ предсказали, что героем матча против Украины станет 25-летний вингер
Французские СМИ считают, что героем завтрашнего матча отбора на ЧМ-2022 против Украины станет Кингсли Коман. 25-летний хавбек мюнхенской «Баварии» в последнее время страдал от травм, но издание 20minutes уверено, что сейчас пришло время для вингера.
«У Кингсли Комана есть своя история в футболке сборной Франции, в которой, к сожалению, немалое место занимают травмы. Но игрок не сдался и не перешел в петанк (национальная французская игра – прим.), как ему советовали после всех злоключений. Пока есть Мбаппе, казалось, Коман вечно должен будет довольствоваться объедками.
Но вот сейчас у него есть шанс избавиться от своеобразного Дамоклова меча, висящего над ним в сборной. Травма Мбаппе очистила сцену для Комана и его качества дают все, для того, чтобы он блеснул в матчах с Украиной и Финляндией. Вспомним нокаутирующий мощный удар Кингсли, отличные смены темпа и, главное, ответственность по отношению к возникающим моментам. Посмотрим на него в Киеве...»
Онлайн-трансляция поединка Украины против Франции. Начало – 21:45.
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