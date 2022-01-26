«Шахтер» заплатит за 16-летнего бразильца почти столько, сколько отдал за Нереса
Французский клуб близок к аренде игрока «Шахтера»
Игнатенко продолжит карьеру во Франции
08:32
Фото: Днепр-1
Полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко перейдет в «Бордо».
Французы согласовали с украинским клубом аренду полузащитника до конца сезона. Его смогут выкупить за 3 миллиона евро.
Игнатенко играл в аренде за «Днепр-1» с октября 2020-го. Сообщается, что «горняки» уже отозвали его из лагеря днепрян.
Игнатенко провел 14 матчей в УПЛ в этом сезоне, забив три мяча. Ранее он играл в «Ференцвароше».
«Бордо» в чемпионате Франции идет 17-м в таблице.
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