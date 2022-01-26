Французский клуб близок к аренде игрока «Шахтера»

Игнатенко продолжит карьеру во Франции

Фото: Днепр-1

Полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко перейдет в «Бордо».

Французы согласовали с украинским клубом аренду полузащитника до конца сезона. Его смогут выкупить за 3 миллиона евро.

Игнатенко играл в аренде за «Днепр-1» с октября 2020-го. Сообщается, что «горняки» уже отозвали его из лагеря днепрян.

Игнатенко провел 14 матчей в УПЛ в этом сезоне, забив три мяча. Ранее он играл в «Ференцвароше».

«Бордо» в чемпионате Франции идет 17-м в таблице.