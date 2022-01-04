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Французское издание не включило Месси и Роналду в символическую сборную года

Легендарные футболисты не попали в команду
Футбол В Европе
14:05
Французское издание не включило Месси и Роналду в символическую сборную года
Криштиану Роналду и Лионель Месси / фото - Sky Sports

Авторитетное французское издание L`Equipe составило символическую сборную 2021-го года.

Сборная 2021 года от L’Equipe

Голкипер: Эдуар Менди («Челси»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Тео Эрнандес («Милан»).

Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Жоржиньо («Челси»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Примечательно, что в команду не попали действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси и его извечный соперник – форвард МЮ Криштиану Роналду.

Напомним, Месси заявил, что не прочь поиграть в США.

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси Криштиану Роналду Роберт Левандовски

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