Роналду вывел МЮ с капитанской повязкой – команда уступила «Вулверхэмптону»
Французское издание не включило Месси и Роналду в символическую сборную года
Легендарные футболисты не попали в команду
Криштиану Роналду и Лионель Месси / фото - Sky Sports
Авторитетное французское издание L`Equipe составило символическую сборную 2021-го года.
Сборная 2021 года от L’Equipe
Голкипер: Эдуар Менди («Челси»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Тео Эрнандес («Милан»).
Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Жоржиньо («Челси»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).
Примечательно, что в команду не попали действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси и его извечный соперник – форвард МЮ Криштиану Роналду.
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