«Фрайбург» потряс всю Германию, вколотив «Боруссии М» шесть безответных мячей

«Бразильцы» вернулись в зону Лиги чемпионов

фото - Freiburg

В матче 14-го тура Бундеслиги менхенглабахская «Боруссия» на своем поле принимала «Фрайбург».

Гости потрясли соперника в первом тайме, за 37 минут установив на табло разгромный до неприличного счет.

Эггештайн, Шаде, Линхарт, Хефлер, Хелер и Шлоттербек вколотили сразу шесть мячей.

Гости не смогли оправиться от такого удара, и даже не смогли оформить гол престижа, а «бразильцы» дальше уже не забивали.

Победа помогла «Фрайбургу» вернуться в зону Лиги чемпионов, а «Боруссия» постепенно опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы Бундеслиги.

Бундеслига, 14-й тур

«Боруссия М» – «Фрайбург» 0:6

Голы: Эггештайн, 2, Шаде, 5, Линхарт, 12, Хефлер, 19, Хелер, 25, Шлоттербек, 37.

«Боруссия М»: Зоммер, Лайнер (Херрманн, 30), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Скалли, Хофманн, Закария, Коне, Плеа (Эмболо, 29), Тюрам (Штиндль, 71).

«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер, Линхарт (Шлоттербек, 82), Шлоттербек (Гульде, 82), Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 74), Шаде (Шаллаи, 61), Хелер, Демирович (Чжон Ву Ен, 74).

Предупреждения: Бенсебайни (15), Коне (24), Демирович (44).