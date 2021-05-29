Фред: «Всегда думал, что Украина – расистская страна, но потом я приехал в Англию...»

Фред / фото - Daily Express

Бывший игрок донецкого «Шахтера», а сейчас полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о важности борьбы с расизмом, а также поделился воспоминаниями об Украине. Цитирует Фреда портал Globo.

Думал, Украина – более расистская страна, но у меня там никогда не было проблем. Вот когда я приехал в Англию, я понял что такое расизм. Мы должны знать, как с ним бороться.

Парень будет унижать меня только из-за цвета кожи, а я даже не могу его ударить. Мне понадобилось очень много времени чтобы научиться себя контролировать. Это не прекращается, происходит все чаще. В соцсетях можно создать анонимный профиль и обидеть любого. Самое грустное, что такие поступки остаются безнаказанными.