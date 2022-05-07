«Фуенлабрада» Зозулі вилетіла з Сегунди. Минулого сезону це трапилося з його «Альбасете»

Українець здійснив у другому дивізіон Іспанії чотири результативні дії

Фото - facebook.com/cffuenlabrada

«Фуенлабрада», за яку грає колишній нападник збірної України Роман Зозуля, після поразки від «Реалу Сосьєдад» Б втратила шанси врятуватися від вильоту з Сегунди.

Команда українця не зможе підійнятися вище 20-ї сходинки, тоді як до Сегунди Б вилітають колективи з 19-го по 22-ге місця.

У цьому сезоні 32-річний Зозуля взяв участь у 33 матчах, в яких забив 2 м’ячі і здійснив 2 асисти.

Минулої кампанії українець виступав за «Альбасете», котрий також зрештою опинився у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Але зараз увага Зозулі, певно, зосереджена не на футболі. Він ще з 2014 року активно підтримує нашу армію. Після повномасштабного вторгнення росії його підтримка стала ще більш концентрованою.