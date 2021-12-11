Моуриньо – о выходе в 1/8 ЛК: «Заря» выполнила свой долг»
«Футбол, который мы любим». Моуриньо лично поблагодарил «Зарю» за помощь в Лиге конференций
Ничья луганчан с «Буде-Глимтом» отправила «волков» в 1/8 турнира
17:45
Жозе Моуриньо / фото - AS Roma
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо в комментариях к посту «Зари» в Instagram поблагодарил луганчан за помощь в выходе из группы:
«Спасибо за вашу честность, за то, что попытались выиграть матч. Так же, как ЦСКА сделал это в матче с нами.
Это футбол, который мы все любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем, «Заря».
Благодаря тому, что подопечные Скрипника отобрали очки у «Буде-Глимта» в последнем туре, «Рома» попала сразу в 1/8 ЛК, а не в 1/16.
Напомним, стали известны планы боссов «волков» относительно Моуриньо.
Комментарии 0