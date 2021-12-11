«Футбол, который мы любим». Моуриньо лично поблагодарил «Зарю» за помощь в Лиге конференций

Ничья луганчан с «Буде-Глимтом» отправила «волков» в 1/8 турнира

Жозе Моуриньо / фото - AS Roma

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо в комментариях к посту «Зари» в Instagram поблагодарил луганчан за помощь в выходе из группы:

«Спасибо за вашу честность, за то, что попытались выиграть матч. Так же, как ЦСКА сделал это в матче с нами. Это футбол, который мы все любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем, «Заря».

Благодаря тому, что подопечные Скрипника отобрали очки у «Буде-Глимта» в последнем туре, «Рома» попала сразу в 1/8 ЛК, а не в 1/16.

Напомним, стали известны планы боссов «волков» относительно Моуриньо.