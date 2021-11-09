«Тоттенхэм» сразу же потерял очки в первом матче при Конте в АПЛ
«Футбол – самый безжалостный вид спорта». Нуну впервые заговорил после своего увольнения из «Тоттенхэма»
Специалист покинул «шпор» неделю назад
08:04
Нуну Эшпириту Санту / Фото: Twitter
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту в своем Instagram высказался об увольнении из лондонской команды.
«Это футбол – самый безжалостный вид спорта. Всего пару недель назад меня признали тренером месяца в АПЛ, а сейчас прошло уже несколько дней после моего увольнения из «шпор».
Такова жизнь, я продолжаю идти вперед в поисках новых вызовов. И хочу поблагодарить болельщиков «Тоттенхэма».
Я мечтал завоевать трофеи с этим клубом, но не все пошло по плану. Это жизнь, всегда чему-то учишься»
Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Антонио Конте, который провел во главе команды уже 2 матча.
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