«Футбол – самый безжалостный вид спорта». Нуну впервые заговорил после своего увольнения из «Тоттенхэма»

Специалист покинул «шпор» неделю назад

Нуну Эшпириту Санту / Фото: Twitter

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту в своем Instagram высказался об увольнении из лондонской команды.

«Это футбол – самый безжалостный вид спорта. Всего пару недель назад меня признали тренером месяца в АПЛ, а сейчас прошло уже несколько дней после моего увольнения из «шпор». Такова жизнь, я продолжаю идти вперед в поисках новых вызовов. И хочу поблагодарить болельщиков «Тоттенхэма». Я мечтал завоевать трофеи с этим клубом, но не все пошло по плану. Это жизнь, всегда чему-то учишься»

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Антонио Конте, который провел во главе команды уже 2 матча.