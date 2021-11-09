Футболист-гей из Австралии боится лететь на ЧМ-2022 в Катар, где смертная казнь для геев

Джошуа Кавалло

Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло, являющийся геем, с опаской относится к предстоящему чемпионату мира в Катаре. Слова футболиста приводит издание The Guardian.



В итоге, чемпионат мира пройдет в Катаре. Играть за свою страну – одно из величайших достижений для любого профессионального футболиста. Осознание того, что турнир пройдет в стране, где не поддерживают геев, пугает.

Это заставляет меня заняться переоценкой ценностей. Что важнее: моя жизнь или карьера?».