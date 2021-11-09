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Футболист-гей из Австралии боится лететь на ЧМ-2022 в Катар, где смертная казнь для геев
Игрок пытается понять, важнее для него карьера или жизнь
Джошуа Кавалло
Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло, являющийся геем, с опаской относится к предстоящему чемпионату мира в Катаре. Слова футболиста приводит издание The Guardian.
«Я ранее читал, что для геев в Катаре предусмотрена смертная казнь. Я боюсь этого, и поэтому не хотел бы лететь в Катар. Все это огорчает меня.
В итоге, чемпионат мира пройдет в Катаре. Играть за свою страну – одно из величайших достижений для любого профессионального футболиста. Осознание того, что турнир пройдет в стране, где не поддерживают геев, пугает.
Это заставляет меня заняться переоценкой ценностей. Что важнее: моя жизнь или карьера?».
Отметим, что Кавалло попадание в сборную Австралии на ЧМ-2022 не грозит, поскольку он до сих пор не провел ни одной игры за национальную команду и очень далек даже к резервному списку.