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Футболісти «Динамо» та Довбик прибули до збірної України
Гравці столичного клубу розпочнуть підготовку до Шотландії
16:31
Сергій Сидорчук / Фото: ФК Динамо
Футболісти «Динамо» відбули до розташування збірної України в Словенії, повідомляє прес-служба київського клубу.
Це Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Артем Бєсєдін, а також форвард «Дніпра-1» Артем Довбик, який тренувався з «Динамо» останній місяць і приймав участь у благодійних матчах.
Відомо, що футболісти вже прибули до Словенії і приєднались до табору національної команди.
Нагадаємо, збірна України проведе стиковий матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії 1-го червня.
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