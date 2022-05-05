Футболісти «Динамо» та Довбик прибули до збірної України

Гравці столичного клубу розпочнуть підготовку до Шотландії

Сергій Сидорчук / Фото: ФК Динамо

Футболісти «Динамо» відбули до розташування збірної України в Словенії, повідомляє прес-служба київського клубу.

Це Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Артем Бєсєдін, а також форвард «Дніпра-1» Артем Довбик, який тренувався з «Динамо» останній місяць і приймав участь у благодійних матчах.

Відомо, що футболісти вже прибули до Словенії і приєднались до табору національної команди.

Нагадаємо, збірна України проведе стиковий матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії 1-го червня.