Футболистка ПСЖ организовала нападение на собственную одноклубницу, ее задержала полиция

Новый скандал во французском футболе

Амината Диалло / Фото: Get French Football News

Футболиста ПСЖ и сборной Франции Амината Диалло подозревается в организации нападения на собственную одноклубницу, Хейру Хамрауи, сообщает Get French Football News.

По информации источника, полиция подозревает Диалло в том, что она подговорила двух мужчин напасть на Хамрауи и нанести вред ее ногам, чтобы она не смогла выходить на поле. Нападение произошло в районе Булонского леса. Злоумышленники в масках вытащили жертву из ее машины и били по ногам.

На официальном сайте ПСЖ уже отреагировали на произошедшее:

«Пари Сен-Жермен» принимает к сведению задержание Аминаты Диалло полицией сегодня утром в рамках разбирательства, возбуждённого после нападения на игрока клуба в прошлый четверг. Клуб решительно осуждает совершённое насилие. После инцидента мы приняли все необходимые меры, чтобы гарантировать здоровье, благополучие и безопасность своих игроков. ПСЖ работает с правоохранительными органами, чтобы пролить свет на факты преступления. Клуб внимательно следит за ходом всех процедур»

Ранее стало известно, что ПСЖ намерен подписать лидера «Реала» бесплатно.