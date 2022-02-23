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Футболистки сборной США получат 24 миллиона долларов от федерации
Также им будут помогать в дальнейших карьерах
Фото: AFP
Федерация футбола США согласилась заплатить футболисткам сборной 24 миллиона долларов.
Долгое время женская сборная судилась и боролась за равную оплату с мужской командой. В итоге им удалось получать 1/3 компенсации в качестве возмещения потерь.
Между футболистками разделят 22 миллиона долларов. Еще 2 миллиона будут в фонде, которая федерация создаст для помощи футболисткам в их дальнейших карьерах после того, как они прекратят играть и на развитие женского футбола.
Также федерация обязалась обеспечить равную ставку заработной платы для женских и мужских национальных команд США, бонусы и другие соглашения, сообщает AP.
Ранее США ввели санкции против российской команды.
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