Футболистки сборной США получат 24 миллиона долларов от федерации

Также им будут помогать в дальнейших карьерах

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Федерация футбола США согласилась заплатить футболисткам сборной 24 миллиона долларов.

Долгое время женская сборная судилась и боролась за равную оплату с мужской командой. В итоге им удалось получать 1/3 компенсации в качестве возмещения потерь.

Между футболистками разделят 22 миллиона долларов. Еще 2 миллиона будут в фонде, которая федерация создаст для помощи футболисткам в их дальнейших карьерах после того, как они прекратят играть и на развитие женского футбола.

Также федерация обязалась обеспечить равную ставку заработной платы для женских и мужских национальных команд США, бонусы и другие соглашения, сообщает AP.

Ранее США ввели санкции против российской команды.