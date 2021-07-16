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Футболистов сборной Италии наградили орденами за победу на Евро-2020

Президент Федерации футбола Италии и тренер стали Великими офицерами
Футбол Евро-2020
21:37
Футболистов сборной Италии наградили орденами за победу на Евро-2020
фото - TRT World

Игроки сборной Италии получили ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» от президента страны Серджо Маттарелла.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и главный тренер команды Роберто Манчини стали Великими офицерами (третья по значимости степень ордена из шести).

Статус командора ордена (4-я степень) получили менеджер команды Габриэле Ориали и член штаба Манчини Джанлука Виалли

Капитан сборной Джорджо Кьеллини стал офицером ордена (5-я степень), все остальные игроки – кавалерами (6-я степень).

До мирового рекорда сборной Италии остался 1 матч.

Антон Кривенко
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