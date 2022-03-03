Ярославский продаст дорогущую яхту, чтобы восстановить Харьков после бомбежки россиянами
Футболисту присвоили Героя Украины посмертно. Сапило уничтожил три десятка вражеской техники
Воспитанник «Карпат» не будет забыт
В боях по Киевом погиб воспитанник львовских «Карпат» Виталий Сапило.
Он был командиром танкового взвода и обезвредил три десятка единиц вражеской техники. Лейтенант погиб в следствии авиаудара врага… Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Сапило звание Героя Украины (посмертно).
В бою под Харьковом погиб украинский биатлонист.