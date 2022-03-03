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Футболисту присвоили Героя Украины посмертно. Сапило уничтожил три десятка вражеской техники

Воспитанник «Карпат» не будет забыт
Футбол В Украине
13:35
Футболисту присвоили Героя Украины посмертно. Сапило уничтожил три десятка вражеской техники

В боях по Киевом погиб воспитанник львовских «Карпат» Виталий Сапило.

Он был командиром танкового взвода и обезвредил три десятка единиц вражеской техники. Лейтенант погиб в следствии авиаудара врага… Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Сапило звание Героя Украины (посмертно).

В бою под Харьковом погиб украинский биатлонист.

Источник: sport.segodnya.ua Олег Шумейко-младший
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Владимир Зеленский Виталий Сапило

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